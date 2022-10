Juventus, Allegri: “Milan campione d’Italia, sarà gara difficile ma magari…”

Vigilia di campionato per la Juventus di mister Massimiliano Allegri che sarà impegnata domani nel big match contro il Milan valido per la nona giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la gara in conferenza stampa.

"Non abbiamo ancora vinto in trasferta? Magari domani sarà la prima volta... Negli scontri diretti bisogna fare punti".

Sui singoli giocatori: "Kostic terzino? Ora lo vedo difficile, magari in futuro. Ma dovrebbe prima lavorare in quel ruolo. Rabiot alla Juventus per anni? Ora parlare di mercato non è il caso, ma ci pensa la società".