Juventus, Allegri: “Non una bella partita contro il Verona ma bravi a…”

Il commento del tecnico della Juventus Max Allegri dopo la vittoria sul terreno del Verona: «Sicuramente non è stata una bella partita sul piano tecnico, ma siamo stati bravi a interpretare questa partita portando a casa tre punti. È stata una gara molto intensa e non era facile vincerla arrivando dopo tanti impegni ravvicinati, ma è giusto fare i complimenti ai ragazzi per come hanno saputo gestire i momenti complicati. Sicuramente il secondo tempo è stato migliore rispetto al primo, anche se abbiamo rischiato in qualche occasione, sui cross. Dobbiamo essere soddisfatti di quello fatto in queste ultime cinque partite non soltanto per i risultati ottenuti, ma per come è cresciuta la squadra. Abbiamo lavorato bene in queste settimane, con serenità e con qualità. Kean? Il suo atteggiamento è estremamente positivo e anche sotto il piano fisico è cresciuto molto. Migliora settimana dopo settimana e per noi è molto importante. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un ragazzo ancora giovane perchè Moise è un classe 2000. La strada che ha intrapreso è quella giusta, come quella che ha intrapreso la squadra. Dobbiamo essere ottimisti per il prosieguo della stagione».