Juventus, Allegri ora ha una doppia missione da qui alla fine della stagione

Toccherà al mister mettere il gruppo nelle condizioni migliori per lavorare dopo il caos societario.

Il tecnico bianconero sarà quindi chiamato ad un difficilissimo doppio lavoro. Allegri avrà il compito per niente facile di isolare il gruppo da quanto sta accadendo ai vertici dirigenziali ma non solo. Dovrà essere bravo a focalizzarlo solamente sulla rimonta in campionato, senza farsi condizionare dalle voci che arrivano fuori dal campo.