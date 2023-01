Juventus, Allegri: “Penalizzazione? Compattarsi, lavorare e pensare al campo”

Le parole del tecnico in conferenza stampa.

Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che sarà impegnata contro l'Atalanta nella 19^ giornata di Serie A. Il mister ha presentato la sfida e ha anche, inevitabilmente, commentato la penalizzazione in classifica col -15 subito dopo il caso plusvalenze.

"La partita sarà difficile, anche visto cosa è accaduto ieri. C'è da compattarsi, lavorare e pensare al campo", ha esordito il mister dei bianconeri. "Ripeto, la gara in sé è difficile, perché c'è l'Atalanta. Noi dobbiamo pensare al campo e basta. Un passettino alla volta. Vista la nuova classifica, credo che abbiamo 22 punti e dobbiamo arrivare a 25 per affrontare il girone di ritorno al massimo e scalare delle posizioni. Dobbiamo cercare di vincere domani perché ci consentirebbe di agganciare il settimo posto".

"Da questi imprevisti e situazioni bisogna uscirne. Singolarmente si esce più forti ma con l'impegno e la determinazione di fare bene e vincere le gare sul campo. Ripeteo: scaliamo un passettino alla volta. Detto questo ci sarà un ricorso e poi tra tot mesi ci sarà la sentenza definitiva".

Sui singoli: "Cuadrado ci sarà. Mentre Vlahovic e Pogba dovrebbero esserci dal Monza. Rabiot ci sarà. Oggi il presidente e i dirigenti parleranno alla squadra. A noi non rimane che allenarci e giocare la gara con l'Atalanta".

"Come ha reagito la squadra? Dobbiamo lavorare. Abbiamo poi 60 punti a disposizione, l'Europa League per arrivare alla Champions e la Coppa Italia. La squadra sa benissimo cosa fare. Per noi non è cambiato niente. Bisogna avere una forza interiore, girare il girone a 25 punti e poi vediamo il girone di ritorno".

"Mie prospettive sul futuro cambiano? Io sono l'allenatore della Juventus e rimarrò tale, salvo non mi mandino via. Bisogna assumersi le responsabilità ed essere uomini. Per quanto mi riguarda è ancora più stimolante. La classifica, ad ora, ci dice che siamo lontani dal quarto posto".

"Se per me è stata una sorpresa la penalizzazione? Io non avevo modo di valutare, non posso io che non sono in grado. Poi ieri la sentenza ma la società ha già fatto il comunicato sul ricorso. Ad ogni modo noi dobbiamo pensare al campo. Sono convinto che i ragazzi vorranno vincere e dimostrare. Poi, nel calcio non si sa mai".