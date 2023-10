Juventus, Allegri: “Per Fagioli inizia un nuovo percorso. Su Chiesa…”

SCONTRO SCUDETTO? - Per il momento la classifica parla di scontro diretto per lo scudetto, dal momento che la Juve è terza a -4 dai rossoneri primi e a -2 dall’Inter: “Sarà una partita bella e stimolante - le parole di Allegri nella conferenza di vigilia - In questo momento è prima contro terza, sappiamo che giocare a San Siro è bello ma allo stesso tempo difficile. Ho la curiosità di capire cosa possiamo fare contro una delle favorite per lo scudetto”.

CASO FAGIOLI - Impossibile non parlare del caso scommesse che ha turbato la sosta e scoppiato proprio con l’autodenuncia di Nicolò Fagioli, la cui stagione è di fatto già finita: “Posso parlare di Nicolò Fagioli, ma non degli altri due che non fanno parte della Juventus - ha tagliato corto Allegri - Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto. Ho parlato col ragazzo, non sarà un momento facile, ma lo aspettiamo. Adesso per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio. Questi sette mesi gli serviranno per mantenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale”.