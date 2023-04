Juventus, Allegri: “Preso un gol da polli, dispiace perdere così”

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha analizzato la prestazione della squadra bianconera battuta dal Napoli: "Dispiace aver perso così dovevamo fare meglio sul gol del Napoli. La squadra ha fatto buona partita ma poi abbiamo preso un gol da polli. Bisogna difendere in area ma l'errore fa parte di una crescita di alcuni giocatori. Il Napoli è forte e ha meritato lo scudetto. Adesso pensiamo alla Champions visto che siamo in vantaggio sulle inseguitrici. Adesso bisogna pensare alla partita contro l’Inter in Coppa Italia. Accettiamo le decisioni arbitrali e andiamo avanti".