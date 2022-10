Juventus, Allegri: “Primo mese fatto male ma da domani inizia nuova stagione”

Ritorna il campionato. Con Juventus-Bologna, in programma domani sera (ore 20,45) all’Allianz Stadium, riprende il cammino della squadra bianconera in Serie A. Oggi Mister Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Domani inizia una nuova stagione. Il primo mese l’abbiamo fatto male, anche se eravamo partiti bene con le prime tre partite come prestazioni. I dati confermano che abbiamo giocato 9 gare e ne abbiamo perse 3 in totale, dobbiamo essere consci e responsabili della situazione. Dobbiamo tornare alla vittoria contro il Bologna».

Formazione «I giocatori sono tornati bene dalle nazionali. Ho un numero più ampio per poter gestire le numerose partite. Stiamo recuperando giocatori importanti, domani rientrano Alex Sandro, Rabiot e Locatelli, tutti e tre stanno bene sia mentalmente che fisicamente, sono pronti per giocare. Cuadrado e Milik rientrano dopo la squalifica. Abbiamo fuori Pogba, Chiesa e Di Maria, che è squalificato per due turni. Chiesa la prossima settimana inizierà a toccare la palla e avvicinarsi alla squadra. Pogba momentaneamente non ha ancora corso. Locatelli? Non ha iniziato nel migliore dei modi, ma in questa sosta l’ho visto rivitalizzato. In futuro sarà uno dei pilastri della Juventus per le sue qualità tecniche e morali».