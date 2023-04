Juventus, Allegri: “Quarto posto? Quest’anno è come vincere…”

Con una partita non entusiasmante ieri la Juventus si è aggiudicata i tre punti nell'anticipo contro il Verona. Nel match valevole 28esima giornata di Serie A, i bianconeri non sono stati in grado di comandare il gioco contro la squadra di Zaffaroni, ma abili a sfruttare la grande occasione con Kean. Lo afferma anche Massimiliano Allegri, il quale è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Buona partita contro un Verona davvero ben organizzato e che pressa sempre. È stata una gara sporca, sapevamo che non sarebbe stato semplice perché era la prima che giocavamo al ritorno dalla sosta". In una stagione così complicata e piena di imprevisti, i bianconeri viaggiano comunque ad alti livelli piazzandosi in settima posizione a quattro lunghezze dall'Atalanta. "Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro come punti collezionati sul campo. Sarebbe come vincere tre Scudetti? Anche quattro forse, perché quelle davanti corrono davvero veloce" ha dichiarato Massimiliano Allegri, tenendo conto che la Vecchia Signora ha addosso una penalizzazione di 15 punti.