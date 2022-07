Juventus, Allegri saluta De Ligt: “Sarà sostituito al meglio”

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha confermato che il difensore bianconero Matthijs De Ligt potrebbe lasciare il club torinese. "Come sapete tutti, c’è stato un incontro con il Bayern, ma Matthijs oggi è un giocatore della Juve e si sta allenando bene. Io alleno quelli che ho, sono contento di quello che sta facendo la società con gli acquisti e sono sicuro che se De Ligt andrà via sarà sostituito al meglio". Sulle prospettive per la nuova stagione, Allegri ha detto: "Partiremo assolutamente per rifarci – spiega il tecnico bianconero, rispondendo ai media americani sulla tournée estiva della squadra negli Stati Uniti (22 luglio contro il Chivas, il 26 con il Real Madrid e il 30 col Barcellona i tre match) -. Di Maria, Pogba, Gatti e i recuperi degli infortunati ci renderanno più competitivi. I primi tre mesi dell’anno saranno molto importanti: dobbiamo vincere il campionato e fare bene in Champions".