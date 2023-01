Juventus, Allegri: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile”

Dopo la vittoria contro l'Udinese il commento del tecnico della Juventus Max Allegri: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile: è stata equilibrata, noi meglio nella ripresa, anche fisicamente; potevamo fare gol prima, nel primo tempo ci sono stati errori e poi ci sono gli avversari, l’Udinese premeva. Quando abbiamo smesso di forzare la giocata abbiamo creato occasioni. Se non prendi gol, male che vada pareggi, e i giocatori sono bravi, hanno un atteggiamento diverso, fanno sempre quel centimetro in più, e il merito è di tutti, anche di chi non gioca. Adesso ci aspetta una bella partita a Napoli, ma dobbiamo fare un passo alla volta, oggi contava vincere, consolida la nostra posizione nei primi posti, il Napoli viaggia a ritmi infernali. Noi teniamo il profilo basso, le stagioni si decidono negli ultimi due mesi».