Juventus, Allegri senza Milik ha soluzione interna: Pecorino

L'ex Catania potrebbe far coppia con Chiesa

Redazione ITASportPress

I suoi quattro gol nelle ultime tre partite di Serie C Girone A contro Vicenza, Pergolettese e Piacenza hanno fatto risorgere la Juventus Next Gen che era precipitata in zona retrocessione. Le reti portano la firma del centravanti Emanuele Pecorino, catanese classe 2001, bravo sulle palle aeree visto che è alto 1,92 ma è dotato anche di una buona tecnica di base. E' cresciuto calcisticamente nella sua città natale, Catania, dopo è andato in prestito alle giovanili del Milan. Il tecnico della Primavera 2 Federico Giunti gli dà fiducia e lo lancia come numero 9 titolare, spesso in tandem con Daniel Maldini. Pecorino segna all'esordio, contro lo Spezia, e non si ferma più: 7 goal in 14 gare disputate per lui (più altri 2 in Coppa Italia Primavera), prima dello stop ai campionati giovanili imposto dall'emergenza coronavirus.

CATANIA - Il Milan non lo riscatta e dopo la parentesi in maglia rossonera con la Primavera 2 il ritorno a Catania, con presenze in Lega Pro e prime reti da professionista. Il primo gol in Serie C non poteva che essere in un’occasione speciale: il derby contro il Palermo. Alla rete iniziale di Mamadou Kanoute rispose proprio Pecorino, al 10’ dalla fine, sfruttando a dovere una palla sporca e regalando una gioia enorme ai tifosi del Catania. In maglia rossazzurra complessivamente 16 presenze e 5 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.

LA JUVE - Poi a febbraio 2021 il passaggio alla Juventus U23. Ma dopo 2 partite e 1 gol segnato (nel 6-0 contro il Livorno) lo stop anticipato causa pubalgia e finisce qui la prima stagione a Torino. Nella successiva collezione 23 presenze ma ancora una volta si fa male ed esce di scena: prima l’infortunio agli adduttori, poi la frattura del braccio. Quest’anno un inizio buono con gol al Trento poi ancora un infortunio e ritorno in campo alla sesta giornata ma il secondo gol stagionale arriva all'ottava contro la Pro Sesto. Poi niente più fino alla 24^ giornata dove fa gol al Vicenza, poi alla Pergolettese e infine doppietta al Piacenza ieri. Adesso Max Allegri potrebbe chiamarlo in prima squadra visto che si è infortunato il polacco Milik. Un'arma fatta in casa per risolvere i problemi in attacco.