Juventus, Allegri: “Serate che capitano. Bisogna rimettersi in piedi e lavorare”

Una sconfitta pesantissima quella della Juve sul terreno del Napoli che vanifica quanto di buono si era detto e scritto della squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico prova a spiegare la pesante sconfitta con un netto 5-1 che arriva dopo 8 vittorie consecutive: "C'è da fare i complimenti al Napoli, noi eravamo un po' bassi anche a livello di energie - spiega - Nonostante il Napoli abbia fatto una bella partita, dopo aver preso gol siamo stati meglio in gara, nel nostro momento migliore abbiamo subìto il 2-0. Successivamente qualcosa abbiamo creato, di solito c'è sempre una gara all'anno in cui ogni tiro dell'avversario va dentro". A cosa può essere dovuta questa sconfitta così pesante? "C'è stata carenza di energie, bisogna rimettersi in piedi e lavorare, il campionato è lungo e ci sono tanti punti -riporta Sky Sport.it. Le sconfitte sono tutte pesanti, stasera è stata meritata ma tante situazioni di oggi potevano essere lette meglio, a volte va bene e a volte no, abbiamo avuto la forza di accorciare ma poi non ce l'abbiamo fatta. Venivamo da otto vittorie di fila e ora bisogna riprendere il cammino già in Coppa Italia".