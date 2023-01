Juventus, Allegri: “Servono punti salvezza e stia fuori chi non se la sente”

Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nel post partita dopo il ko interno contro il Monza: «Un primo tempo come quello di oggi non lo avevamo mai fatto, nella ripresa meglio, ma dobbiamo guardare alla prima frazione, essere responsabili e pensare alla prestazione che tutti abbiamo fatto. Contro l’Atalanta avevamo reagito, ma dobbiamo considerare che abbiamo preso troppi gol, oggi il Monza usciva con una facilità disarmante. Abbiamo facilitato noi i gol dei brianzoli, sono usciti con facilità disarmante. Non puoi farti infilare a difesa schierata come abbiamo fatto noi. In questo momento ci entrano dentro troppo facilmente. Stia fuori chi non se la sente. Fino a ieri parlavo dei 38 punti, ma la realtà dice che ne abbiamo 23, quindi dobbiamo farne ancora tanti per ottenere la salvezza. Questa è la realtà, e se non la guardiamo ci facciamo male. È un momento delicato, ma non mi sento solo perché la società c'è ed è presente - continua l'allenatore bianconero - e sono sereno: c'è tanta rabbia per questo primo tempo inaccettabile, ma non ho valutato l'idea di andare in ritiro. Serenità, ma anche rabbia e cattiveria: giovedì intanto abbiamo una partita dentro-fuori, ma tutte le gare sono prioritarie, bisogna uscire dal vortice".