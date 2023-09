Juventus, Allegri: “Soddisfatto per il mercato. Obiettivo Champions League”

Max Allegri, presentando la sfida in conferenza stampa, non dà indicazioni sulla formazione, ma difende il gruppo: “L’Empoli è una squadra che gioca a calcio, dovremo fare una partita solida, tecnica, senza sottovalutarli. Non c'è una difesa titolare. Domani giocheranno Bremer e Danilo, ho un dubbio tra Alex Sandro e Gatti. Fagioli può diventare un buon regista, ma per ora il titolare è Locatelli, che sta facendo bene. Mi è spiaciuto per i fischi che ha preso domenica insieme ad Alex Sandro”.

Poi sul mercato e le prospettive della squadra: "Finalmente il mercato è finito. Abbiamo condiviso tutto quello che è stato fatto, sia in uscita che nelle possibilità di entrata. Cambiare i giocatori tanto per cambiare le facce non aveva senso, non c'è stata possibilità di prendere qualcuno che migliorasse la squadra. L’idea era di mantenere una squadra competitiva e allo stesso tempo sostenibile, quindi direi che abbiamo fatto un ottimo mercato. Siamo fiduciosi, Vlahovic sta già facendo meglio dell’anno scorso e Pogba sta meglio, anche se per un po’ dovrò gestirlo”.

Secondo tanti addetti ai lavori una Juve senza impegni europei deve puntare allo scudetto. Allegri frena e già accenna alla quota per vincere il Tricolore: "L'obiettivo è arrivare al 30 dicembre, poter tirare una riga e vedere a che punto siamo in classifica. Speriamo di essere tra le prime quattro o subito attaccate per riuscire a entrare in zona Champions. Scudetto? Serviranno tra 86 e 90 punti. Fare la griglia è difficile, il Napoli è favorito perché è campione in carica, il Milan sta giocando benissimo, ma per entrare tra le quattro dovremo vedercela anche con Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.