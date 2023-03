Juventus, Allegri: “Vincere a Milano contro l’Inter era molto importante”

Le parole del tecnico della Juventus Allegri dopo il successo contro l'Inter: «Vincere qui era molto importante: è stata una partita difficile, fisica, bene in avanti, anche se abbiamo sbagliato troppe soluzioni facili, con scelte di passaggio su cui dobbiamo migliorare. Ci siamo regalati una bella sosta, i ragazzi sono stati molto bravi contro un’Inter molto forte. A centrocampo bene Fagioli e Locatelli, ma tutta la squadra ha cuore e passione, che sono ingredienti fondamentali per tornare a vincere: non era per niente facile, in questa situazione. Kostic è cresciuto molto nella fase difensiva e nei tempi di gioco, Dusan stasera ha fatto la miglior partita da quando è alla Juve e anche Soulé ha fatto una prestazione positiva»