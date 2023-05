Juventus, Allegri: “Vinto partita importante contro un’Atalanta forte”

Successo importante in chiave Champions League a Bergamo contro l'Atalanta della Juventus. Il tecnico, Max Allegri ha analizzato la partita a fine gara: "Ci sono ancora tante partite per decidere la corsa e la vittoria di Inter e Milan ha alzato la quota Champions. Di positivo c'è che con Inter e Lazio abbiamo lo scontro diretto a favore, con il Milan dobbiamo ancora giocare il ritorno ma abbiamo perso l'andata. Abbiamo vinto una partita importante, difficile, contro un'Atalanta forte, tanto più che era dal 19 marzo che non vincevamo in trasferta". E ancora: "Oggi era il primo caldo, non era facile. Loro hanno corso molto nel primo tempo e iniziato a pressare, quando nel secondo tempo sono calati si sono aperti più spazi. Chiesa è entrato bene, sia lui che Vlahovic hanno lavorato bene in fase di non possesso abbassandosi, perché così una volta conquistata palla potevano attaccare gli spazi in contropiede. Federico ha dato una bella palla a Dusan: sul piano tecnico è un giocatore straordinario, oggi ha fatto vedere di essere anche migliorato sul piano tattico ed è quello su cui deve lavorare".