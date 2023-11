Juventus, Allegri: “Vittoria per allungare sulle inseguitrici. Sull’Inter…”

La Juventus di Massimiliano Allegri ha battuto il Cagliari all'Allianz Stadium. Almeno per una notte, i bianconeri occupano il primo posto in classifica. Per l'allenatore toscano, però, lo scudetto è un discorso da evitare: "In una partita secca non lo so, per la vittoria del campionato lo è. L'Inter sono 5 anni che è costruita per vincere lo scudetto e lo è anche quest'anno", ha esordito Massimiliano Allegri a Dazn. Anche senza brillare, i bianconeri sono sembrati compatti: "Il merito è di quelli che lavorano intorno alla squadra. Bisogna aver un profilo basso e tornare alla normalità che significa vincere più partite possibili. Bisogna lavora sui nostri limiti che devono diventare i nostri punti di forza". Sullo scarso feeling degli attaccanti con il gol ha concluso: "Non sono preoccupato. Abbiamo creato tanto. Manca precisione, i gol arriveranno. Devono rimanere tranquilli".