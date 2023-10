Juventus, altra tegola: Fagioli avrebbe scommesso su piattaforme illegali

Quandi si parla di Juventus, da qualche mese a questa parte il tema sfocia fuori dal rettangolo di gioco. Dopo il caso Pogba, un'altra tegola si abbatte sul mondo bianconero. Nicolò Fagioli, uno dei giovani cresciuti nel settore giovanile della Juve, è indagato perché avrebbe scommesso su piattaforme illegali, secondo quanto verificato dagli inquirenti che hanno incrociato gli accessi del suo e di numerosi altri profili. Giusto fare un chiarimento sul gioco d’azzardo che non è un reato, ma lo diventa se si fa in piattaforme illegali: uno sportivo, qualunque sia il ruolo che ricopre (che sia un atleta, un allenatore o un dirigente) non può scommettere però sulla disciplina che pratica. L’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva esplicita infatti il divieto “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”.