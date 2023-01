Juventus-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 di oggi per la 19^ giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Juventus-Atalanta si gioca questa sera, domenica 22 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la 19^ giornata di Serie A. Big match in quel di Torino che avrà un sapore decisamente diverso dal solito, specie dopo la penalizzazione subita dai padroni di casa bianconeri in classifica (-15) per il caso plusvalenze.

Juventus-Atalanta, le ultime Massimiliano Allegri, mister della Juventus, non ha voluto cercare scusanti e ha dato la ricetta per fare bene nonostante le questioni che riguardano la società: "Pensare al campo e vincere". Per farlo, la Vecchia Signora potrebbe affidarsi a Di Maria e Milik in avanti ma non è escluso anche l'utilizzo di Chiesa. Szczesny con Danilo, Bremer e Alex Sandro a sua protezione.

Nell'Atalanta dovrebbe esserci Musso tra i pali con Toloi, Demiral e Scalvini in difesa. Out Koopmeiners per squalifica. Lookman e Hojlund in avanti.

Probabili formazioni e dove vederla — Juventus-Atalanta, gara valida come posticipo della diciannovesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 22 gennaio 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 20.45. La partita di Serie A verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN e sarà quindi visibile scaricando l'app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Gli abbonati possono scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Mahele; Pasalic; Lookman, Hojlund.