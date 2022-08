Juventus-Atletico Madrid, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

L'ultimo impegno del precampionato per la Juve di Allegri si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 contro l'Atletico Madrid. L'incontro era previsto a Tel Aviv, ma in seguito alle minacce di un attacco sulla città israeliana, si è preferito cambiare sede, si giocherà dunque nel centro di allenamento della Juventus. Allegri ha diversi problemi di formazione soprattutto a centrocampo e in attacco, a causa di infortuni e squalifiche. Contro il Sassuolo mancheranno, oltre agli infortunati McKennie, Pogba e Aké (che si aggiungono ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge), anche gli squalificati Kean e Rabiot. Senza aiutini dal mercato (Kostic) per la corsia mancina la soluzione d’emergenza è Cuadrado, che però oggi difficilmente ci sarà, perché non ha ancora smaltito del tutto un virus influenzale. Dunque nel tridente con Vlahovic e Di Maria toccherà a Kean, autore di una doppietta contro il Barcellona. DV9 invece cerca ancora la sua prima rete: ha giocato solo due spezzoni di partite contro Real e Under 23, non è ancora al top a causa della pubalgia che ha condizionato la sua estate e Allegri conta di allungare il suo minutaggio.