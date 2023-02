Juventus, nessun aumento di capitale nei prossimi anni

In chiave mercato la situazione preoccupa i tifosi bianconeri

Redazione ITASportPress

La situazione che sta vivendo la Juve avrà ripercussioni economiche importanti anche in vista del prossimo futuro. Non saranno infatti previsti aumenti di capitale fino al 2025 per i bianconeri. Lo ha reso noto lo stesso club, nel verbale dell’assemblea dei soci dello scorso 18 gennaio. Proprio in quel giorno era stato nominato il nuovo CdA societario.

"La domanda non è pertinente agli argomenti all’ordine del giorno ed è inoltre posta a candidati che non hanno ancora assunto il ruolo di amministratori nel Consiglio di Amministrazione della Società. La Società segnala in ogni caso che il Piano Triennale per gli esercizi 2022/23 2024/25, approvato dalla Società nel giugno 2022, non prevede l’implementazione di aumenti di capitale". Va inoltre ricordato che negli ultimi anni sono stati effettuati due aumenti di capitale: uno da 300 milioni nel 2019 e uno da 400 milioni a fine 2021.

Sempre rispondendo a una domanda di un socio, la Juventus sul tema delle indagini su plusvalenze e manovre stipendi ha anche aggiunto ulteriori parole per chiudere l'argomento. "La Società sottolinea di rimanere convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry".