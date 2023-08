Juventus-Bologna e il Var mancato: il labiale di Di Bello che fa chiarezza

L'arbitro Marco Di Bello non ha concesso il rigore, decisione che avrebbe comportato anche l'espulsione dell'esterno della Juventus, e i suoi colleghi al Var non lo hanno richiamato. Già sul campo era esplosa la rabbia della panchina emiliana, con l'espulsione di un collaboratore di Thiago Motta e l'ammonizione per lo stesso tecnico italo-brasiliano, prima delle dure parole dell'ad Fenucci nel post-partita.

Si spiegherebbe anche così, quindi, il fatto che l'arbitro non sia stato richiamato al Var: è probabile che un contatto tra direttore di gara centrale e colleghi nella Var Room di Lissone, Forneau di Roma e lo specialista Nasca di Bari, ci sia stato, ma Di Bello ha fatto valere la propria convinzione facendo derubricare l'episodio come un contatto valutato dall'arbitro e in quanto tale non da rivedere "in tv".