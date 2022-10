Juventus-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:45 per l'ottava giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Juventus-Bologna si gioca oggi, domenica 2 ottobre 2022 alle ore 20:45. La sfida, valida per l'ottava giornata di Serie A, vedrà gli uomini di Allegri e quelli di Thiago Motta darsi battaglia. 10 punti per i padroni di casa, solo 6 per gli ospiti. Entrambe cercano la vittoria.

Juventus-Bologna, le ultime

Ci sono ancora dei dubbi per entrambi gli allenatori. Allegri potrebbe puntare sul duo d'attacco Vlahovic-Milik mentre a centrocampo sembra ok il recupero di Locatelli e Rabiot. T. Motta, invece, dpvrebbe affidarsi a tre mezze punte a sostegno di bomber Arnautovic. Medel potrebbe tornare al centro della difesa dopo essere stato avanzato in alcune fasi della scorsa gara. Entrambe le squadre devono ripartire dopo i risultati deludenti dlel'ultimo turno dopo la sosta e all'Allianz Stadium ci si aspetta gol e spettacolo.

Probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Bologna si giocherà, come detto, all'Allianz Stadium di Torino domenica 2 ottobre 2022. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20.45. Il match, valido per l'ottava giornata di Serie A, tra bianconeri e rossoblù verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Servirà scaricare l'app su smart tv compatibili o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

I clienti potranno seguire la partita tra Juventus e Bologna anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet o in alternativa collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. In questo modo la visione del match sarà garantita a tutti gli appassionati.

Di seguito le possibili formazioni della partita odierna:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Thiago Motta