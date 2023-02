Juventus, boom social: 20mln di followers su TikTok

Il 9 luglio 2020 la Juventus sbarcava su TikTok e in due anni e mezzo, scalando le classifiche, è stata in grado di raggiungere traguardi straordinari.

Uno dei dati più eloquenti di questa crescita esponenziale, se non il più eloquente, è quello legato al numero di follower del canale. L'inizio fu semplicemente travolgente con il raggiungimento di quota un milione in poco più di un mese, dal momento del lancio. Poi, un altro grande traguardo: siete diventati 5 milioni dopo circa un anno, a ottobre 2021, prima di arrivare alla strabiliante cifra di 10 milioni nel maggio 2022. Cinque milioni in più nel giro di sette mesi. Difficile superarsi? Niente affatto. Neanche nove mesi dopo siamo qui per dirvi che il numero di follower è raddoppiato a tempo di record arrivando a quota 20 milioni.