Juventus, Bremer: “Addio al Torino? Voglio vincere, non c’è niente di male”

"Ho parlato con il mio procuratore e con diverse società. La Juventus mi ha colpito di più negli ultimi anni, ha vinto di più: era giusto venire qui, sono contento ed è andata bene così. Abbiamo fatto un’amichevole non bella con l’Atletico. Anche se sono amichevoli qui vogliamo vincere. Conta da lunedì, contro il Sassuolo, per fare una bella partita. Scudetto? La Juve punta sempre a vincere. Quest’anno vogliamo cambiare tutto. I tifosi del Toro lo hanno presa male. Faccio questa domanda a loro: se i loro figli volevano puntare a qualcosa di diverso, dicevano no? Ora sono alla Juve e voglio vincere, non c’è niente di male. Voglio vincere e migliorare sempre".