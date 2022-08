Juventus, Capello consiglia un allenatore russo ad Agnelli

L'ex allenatore della nazionale russa Fabio Capello parlando ai microfoni di RB Sport, ha espresso belle parole nei confronti del tecnico dello Zenit San Pietroburgo Sergei Semak. Alla domanda se questo allenatore potrebbe guidare la Juventus in futuro, Capello non ha avuto dubbi. Ecco la sua risposta secca: "Perché no? Penso che Sergei potrebbe ottenere un grande successo in Europa". Sergei Semak è l'allenatore dello Zenit dall'estate del 2018. Sotto la sua guida, i pietroburghesi sono diventati campioni di Russia quattro volte di seguito.