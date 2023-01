Juventus, caso plusvalenze. Marchisio non ci sta: “Usate da tutte”

"Dicesi plusvalènza: nel linguaggio economico, incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi", le sue parole. E ancora: "Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla #Juventus, anche se usata da tutte le società". Questo il sarcastico commento di Marchisio che dopo essere stato legato per 18 anni alla Juventus non nasconde tutto il suo sconcerto per questa situazione che vede la Vecchia Signora, ora, dover far fronte ad una decisione davvero dura.