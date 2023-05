Juventus, certezza penalizzazione. Ecco di quanti punti e il giorno dell’udienza

La Juventus potrebbe andare incontro a nuova penalizzazione per il caso plusvalenze. Si, perché nonostante i bianconeri abbiano ottenuto l'annullamento della pena di 15 punti inflitta in precedenza, il CONI ha mantenuto aperto il caso. La decisione si rivolge alle motivazioni presentate dal Collegio di Garanzia dello Sport, le quali sono state ritenute valide e necessarie di condanna. Per cui, spetta alla giustizia federale effettuare un nuovo processo e decretare nuove sanzioni. Come riporta Gazzetta.it, la penalizzazione potrebbe essere ridotta, anche se probabilmente non di molto visto che il ruolo dei quattro alti dirigenti, che determinano la responsabilità diretta del club, è riconosciuta come centrale. Detto questo, il Collegio stesso ribadisce la discrezionalità della Corte federale d'Appello nel ridefinire la condanna, che potrebbe anche restare -15, ma la sensazione è che qualcosa verrà tolto, mantenendo comunque l'afflittività per togliere al club l'accesso alla Champions e forse anche all'Europa League. Se per esempio si tornasse ai 9 punti chiesti dal procuratore Figc Chiné il 20 gennaio, a oggi la Juve si ritroverebbe settima alle spalle della Roma, quindi qualificata solo per la Conference League. I bianconeri, che non hanno comunque fatto filtrare nulla sulla loro linea difensiva, faranno comunque il possibile per scontare la sanzione nella prossima stagione. L'udienza verrà fissata nei prossimi giorni e dovrebbe tenersi tra il 22 e il 25 maggio. In caso di conferma di tale ipotesi, la Juventus potrebbe presentare nuovamente ricorso e protrarre il caso per le lunghe. Il club potrebbe quindi lottare in aula di tribunale anche fino al termine della stagione, con l'eventuale sanzione che potrebbe quindi slittare al prossimo campionato 2023-2024.