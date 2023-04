Juventus chiede annullamento -15, Procura vuole rinviare per “carenza di motivazioni”

Per adesso fumata grigia sul caso Juventus dopo quasi tre ore d’udienza davanti al Collegio di Garanzia presso il Coni che dovrà decidere sul ricorso della Vecchia signora contro la sentenza della Corte federale d’Appello che il 20 gennaio ha inflitto 15 punti di penalizzazione al club e dato pesanti inibizioni ai suoi dirigenti. Il Collegio, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli e in quest’occasione a Sezioni Unite, è ora riunito in camera di consiglio -riporta Gazzetta.it-. Nella sostanza la Juve ha chiesto l’annullamento senza rinvio, mentre il procuratore Generale Taucer ha suggerito proprio “il rinvio alla Corte d’Appello per l’esistenza di una carenza di motivazione sulla sanzione che deve essere valutata in un nuovo processo”. Al momento risulta improbabile che la sentenza arrivi entro stasera.