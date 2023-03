Juventus, Chiesa tornato dal controllo approfondito in Austria: le condizioni

Le condizioni di Federico Chiesa sembrano migliorare. Oggi il consulto informativo in Austria, dal professor Fink, per capire le reali condizioni dell'attaccante della Juventus. Federico Chiesa torna nel luogo dove giusto un anno fa ha effettuato l'operazione al ginocchio. Il professor Fink è un fidato della Juventus e lo stesso calciatore vuole i suoi consigli. La consultazione odierna in Austria era volta a capire le problematiche che affliggessero il fisico del calciatore, così da escludere determinate situazioni. Visita che, dunque, ha portato buone notizie al numero 7 e confermato gli esami effettuati dallo staff: non c'è lesione, il recupero è vicino. I dubbi, comunque, permangono sulla resistenza del ginocchio ma Federico dovrebbe essere a disposizione per la Coppa Italia.