Juventus, Cobolli Gigli: “Big partite bene tranne i prescritti, ovvero gli interisti”

La vittoria contro il Sassuolo ha scacciato critiche... "Più che critiche, preoccupazioni. L'acquisto di Di Maria si è dimostrato azzeccato, così come Vlahovic. Mi auguro che l'argentino resti più di un anno. Le squadre di testa hanno fatto tutte bene, tranne i prescritti, ovvero gli interisti. Lo dico in maniera ironica, ma è un dato di fatto".

Di Maria subito pronto ma già infortunato..."Spiace, mi auguro sia roba da poco. Instant team? Per la Juventus dovrebbe essere un imperativo competere sempre per lo Scudetto, non so di chi sia il merito di aver allestito una squadra subito pronta, ma c'è l'ottimo lavoro di Cherubini ed Arrivabene che hanno messo un po' a posto i conti".