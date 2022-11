Juventus, Cobolli Gigli: “Rimonta grazie a quel messaggio di Andrea Agnelli…”

Pensieri sull'avvenire della squadra? "Saranno undici i bianconeri i quali parteciperanno ai Mondiali. Come tifoso, ho la speranza che la Juve possa continuare a sognare di vincere il campionato, ma il 13 gennaio con il Napoli sarà l'ultima spiaggia per poter puntare al titolo. Attualmente affrontare la squadra azzurra è davvero complicato". Il Napoli è in vetta alla Serie A, eppure è Juve ad avere la miglior difesa... "Il Napoli ha un attacco talmente forte tale da non consentire alla squadra di risentire dei lievi cali difensivi. Ha costruito una grande rosa in estate, Spalletti si sta togliendo ottime soddisfazioni. Ma non contesto neppure Allegri e la sua analisi critica, non si lamenta di ciò che succede nel corso di una partita e non è un 'piagnone'. Mi auguro che Max abbia ristabilito un ottimo rapporto nell'ambiente bianconero, vincere con la Lazio è stato fondamentale per gettare le basi per i prossimi mesi. Bisogna ancora verificare le prestazioni degli acquisti effettuati in estate, quindi attendere il vero riscontro sul campo di calciatori come Pogba e Di Maria. Abbiamo trovato una forte quadratura nella difesa, nonostante gli addii di Chiellini e Barzaghi negli ultimi anni. Questo è un aspetto fondamentale poiché è stato il punto si forza del club bianconero in passato. Ovviamente sono felice di vincere anche con un semplice 1-0 o un gol in fuorigioco...".