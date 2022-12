Juventus, con Di Maria e Paredes 27 i campioni del mondo. Nessuno come i bianconeri

Terminati i Mondiali si fa la conta dei club che portano a casa calciatori campioni del mondo con l’Argentina. In Serie A la più premiata è la Juventus con due calciatori che hanno alzato il trofeo in Qatar e sono Paredes e Di Maria. Ma il club bianconero è la squadra di club con più campioni del mondo nella propria storia. Nella finale di ieri Argentina-Francia, il bilancio sarebbe potuto cambiare in favore di Milan e Bayern visto che Coman, Upamecano e Luis Hernandez avrebbero ribaltato la Juve. Con la vittoria dell’undici sudamericano il Bayern è rimasto a 24 e la Juve è passata a 27. Ecco i campioni del mondo precedenti nella storia dei bianconeri: Bertolini, Varglien, Caligaris, Borel, Combi, Ferrari, Monti, Orsi e Rosetta (1934); Foni e Rava (1938); Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli e Rossi (1982); Deschamps e Zidane (1998); Buffon, Cannavaro, Del Piero, Camoranesi e Zambrotta (2006); Matuidi (2018); Paredes (2022); Di Maria (2022).