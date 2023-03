Juventus, Danilo sulla lotta al razzismo: “bisogna agire tempestivamente”

Ospite del podcast "sulla razza" della stessa Juventus, Danilo si è scagliato contro il razzismo. Il difensore è stato vittima di discriminazione razziale nel suo passato e, purtroppo, anche nel suo presente. Così ha deciso di mandare un messaggio tanto alla società quanto alle istituzioni. "Nel calcio queste sono situazioni che capitano spesso e noi aspettiamo sei mesi per agire. Invece no, bisogna agire subito. Qui in Italia succede spesso, ma in realtà capita ovunque. Capisco non sia facile trovare la strada giusta per combatterlo - ha continuato il bianconero - perché se succede a me un episodio di razzismo io fatico a pensare a dove devo andare, con chi devo parlare e cosa devo fare. Bisogna rendere più facile l'accesso al come agire in queste situazioni".