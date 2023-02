Juventus, Di Maria: “Non mi è stato offerto il prolungamento di contratto”

Il suo primo giorno in maglia bianconera sembrò subito l'inizio di una lunga avventura a Torino per l'ala Angel Di Maria che arrivò a parametro zero alla Juventus. A luglio scorso l'argentino sottoscrisse un contratto di un anno, con ingaggio base di 5 milioni e mezzo che potrebbe estendersi fino ai 7 grazie alle presenze e al rendimento personale e di squadra. Ma il campionato della Juventus non è stato finora entusiasmante così come il cammino in Champions che si è interrotto alla fase a gironi. Diverse assenze per infortunio per l'ala della Juventus che oggi ha rivelato di non aver parlato con il club bianconero di un prolungamento del contratto. “Non ho preferenze. Sono felice qui. Il club ha qualche problema, ultimamente non si parla molto del prolungamento. Non ho dialogato con la Juventus o con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e dimostrare il mio valore in ogni partita, e poi vedremo cosa succede " riporta ESPN. In 19 partite con la maglia della Juventus, l'argentino ha segnato 3 gol e ha dato 6 assist.