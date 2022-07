Juventus, Di Maria si presenta: “Sono qui per vincere tanti trofei”

LE PRIME SENSAZIONI - "In Italia arriva il Di Maria di sempre, quello elettrico e quello che vuole vincere a tutti i costi, quello a cui non piace perdere. Per me vincere è importante, e per questo servirà lavorare. Volevo tornare in Argentina, ma il calcio è così: in un anno poi un progetto può cambiare. Da quando mi ha contattato la Juve, sono stato trattato benissimo. Tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi, ma per il momento penso solo a questa stagione. Sono tranquillissimo: cercherò di fare il mio meglio alla Juventus. Sono contentissimo di essere qui: voglio aiutare il club a vincere più titoli possibili. La Juve mi ha cercato per tanto tempo, e quando un club come questo ti cerca così era impossibile dire di no. Ho tardato a rispondere solo per questioni familiari. Volevo solo essere tranquillo e che loro fossero contenti della mia scelta. Dopo le vacanze ho comunicato la mia decisione. Allegri? Con lui ancora non abbiamo parlato molto. Ora dovremo correre: la parte tecnica e tattica verrà più avanti. Mi piace partire dalla fascia e accentrarmi, ma per quello deciderà Allegri. A me piace fare gli assist: spero di poterne fare tanti come negli anni precedenti".