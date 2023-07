Il futuro del mister dei bianconeri non è in bilico, per ora, ma non sarà permessa un'altra stagione deludente come le ultime due. Il mister non potrà permettersi un'altra partenza a rallentatore come lo scorso anno. Insomma, vietato sbagliare. E la ragione, oltre che tecnica, è relativa a quelle che sarebbero le potenzioali sue alternative.