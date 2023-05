Juventus, ecco la data dell’udienza sul caso plusvalenze

E' stata annunciata la data della nuova udienza della Corte Federale di Appello sul caso plusvalenze che riguarda la Juventus. Come riporta l'Ansa l'udienza si terrà il 22 maggio e in quella occasione sarà messa la parola fine anche sulla penalizzazione di punti, sanzione che in precedenza era di 15 punti ma poi è stata annullata. Dopo le motivazioni, il procuratore Figc Chinè illustrerà le violazioni della Juve e degli ex dirigenti e la Corte, tenendo presente le indicazioni del Collegio di garanzia sulla rimodulazione della pena in base alle responsabilità dei dirigenti senza delega, definirà la sanzione, che dovrebbe essere leggermente ridotta rispetto ai 15 punti dati il 20 gennaio. Siamo - di nuovo - al secondo grado di giustizia sportiva, quindi in teoria la Juve potrebbe fare nuovamente ricorso al Collegio di garanzia. La Figc -scrive Gazzetta.it - "cristallizzerà" la classifica dopo la nuova pronuncia della Corte e il Collegio stesso, che di fatto non ha accolto nessuna delle rivendicazioni bianconere tolta quella sui dirigenti senza delega, nelle motivazioni ha scritto che il suo compito non è individuare le sanzioni e che "non si può debordare nella ricostruzione dei fatti". Un modo per scoraggiare un suo nuovo intervento sul caso? Probabile, ma la Juve ha comunque il diritto di fare ricorso, anche se a questo punto le probabilità che venga dichiarato inammissibile sono alte e i tempi farebbero slittare la pena alla prossima stagione, con la Uefa che si è già detta pronta a intervenire se la giustizia sportiva italiana non si chiudesse in questa stagione. Dopo la finale di Champions, il 10 giugno a Istanbul, la Uefa dovrà definire la lista delle squadre iscritte a Champions, Europa e Conference League. Per conoscere la posizione della Juve potrebbe attendere ancora, diciamo fino a fine luglio, ma se il club dovesse scegliere di presentare ricorsi su ricorsi, la commissione del Fair Play Uefa è pronta a intervenire tagliando i bianconeri dalle coppe della prossima stagione.