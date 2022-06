Juventus, ecco perchè non puoi sperperare quel tesoretto

Una nuova stagione è alle porte e le squadre si preparano progettando mercato e rosa del futuro. Anche la Juventus non è da meno e per organizzare al meglio il suo futurodovrà seguire una linea ben precisa.

Per farlo, i bianconeri stanno puntando su una strategia che vede giovani di prospettiva, ma forti, - Vlahovic ne è l'esempio - e pezzi da novanta come può essere Angel Di Maria. In tale ottica, però, si dovrà fare molta attenzione a non sperperare quel tesoretto ottenuto fin qui. Infatti, il club si è consolidato patrimonialmente e ha abbattuto il debito con l’aumento di capitale da 400 milioni concluso a dicembre ma ha il dovere, nei confronti degli azionisti, di compiere investimenti efficaci per evitare appunto di mandare all'aria tali risorse.