Juventus, in vista del derby contro il Torino squadra al lavoro alla Continassa

La Juventus prepara il Derby in ritiro alla Continassa. La squadra si è ritrovata in mattinata, per poi lavorare in doppia seduta (la seconda nel pomeriggio). Il gruppo si è concentrato, in entrambe le sessioni, sulla fase di sviluppo dell'azione ed esercitazioni sulla fase difensiva. Domani appuntamento al mattino e, alle 13.30 (live dall'Allianz Stadium su Juventus Tv) la conferenza stampa di Mister Allegri. Intanto gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Di Maria questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero.