Juventus, Garcia Tena: “Con Pirlo pazienza zero con Allegri zero gioco”

Il difensore spagnolo Pol Garcia Tena dopo l’esperienza al Barcellona è passato alla Juventus nel 2011 dove non è riuscito a imporsi. Il calciatore classe '95 che è tornato in Italia al Trento in Serie C dopo le esperienze in Belgio e in Messico, ha riavvolto il nastro e ai microfoni di Itasportpress ha spiegato perchè alla Juve le cose non sono andate come si auspicava quando approdò alla corte di Antonio Conte. “Sono rimasto 7 anni a Torino e i dirigenti bianconeri volevano che rimanessi di più. Purtroppo mi cedevano solo in prestito e difatti ho cambiato cinque squadre in Serie B. Ho fatto bene ma non c'è stato quel salto di qualità, forse per colpa mia ma forse per altri motivi visto che i club che mi prendevano in prestito non scommettevano su di me e la Juve invece mi diceva che non ero pronto per loro. Avevo 23 anni allora e questo vivere con la valigia in mano mi ha penalizzato”.