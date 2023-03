Juventus, Grassani: “Il -15 in classifica non sarà annullato dal Coni”

In queste ore in Italia e non solo tiene banco la vicenda della Juventus che è stata penalizzata in classifica di 15 punti. Senza la sanzione la squadra di mister Allegri sarebbe seconda dietro il Napoli invece adesso deve inseguire il quarto posto per partecipare alla prossima Champions League. Il noto avvocato esperto di diritto sportivo Mattia Grassani non ha dubbi su quello che succederà tra qualche giorno: «Il Collegio di Garanzia del Coni il 19 aprile deciderà o per la conferma del -15 o per la rimodulazione dell'entità della sanzione. Io credo che il -15 però non venga annullato». Così l'avvocato Grassani, esperto di diritto sportivo, ai Radio Sportiva.