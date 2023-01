Juventus, Grassani: “Punita la cupola. Il club rischia altre penalizzazioni”

L'avvocato Mattia Grassani ha parlato della vicenda Juventus ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Le motivazioni pubblicate ieri sono un aiuto importante per capire le ragioni di una condanna raddoppiata dalla Procura federale, non solo per il club con -15 punti anzichè 9, ma anche per le persone fisiche viste le pene inasprite. Quello che emerge da una prima lettura organica è che è stato punito il sistema, la cupola. C'era la consapevolezza di un andamento illecito dei dirigenti della Juventus e la Procura ha ritenuto molto grave questo comportamento. Le mensilità rinunciate dai calciatori sulla carta durante il periodo covid hanno impattato sul bilancio per 90 milioni di euro, ma per la procura tre sono fittizie. Ma non è finita qui: per la Juve c'è il rischio di incorrere in altre penalizzazioni per inchieste diverse. La Uefa è rigorosa ed ha aperto un fascicolo, questo significa che potrebbe escludere la Juventus. La Uefa premia le società virtuose".