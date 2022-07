Juventus, il futuro di De Ligt in bilico e i tifosi provano a convincerlo…

Il futuro di Matthijs de Ligt resta in bilico. Addio alla Juventus oppure no? In questo senso, l'ambiente bianconero pare avere le idee chiare, almeno per quanto riguarda i tifosi. Infatti, questa mattina, è stato tempo delle visite mediche di rito pre stagionali per l'olandese che, all'arrivo al JMedica, è stato accolto in modo molto caloroso dai suoi fan.