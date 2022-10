Juventus, il motivo di giocare con la maglietta rosa

Molti si sono chiesti il motivo della scelta della Juventus di indossare in casa la maglia rosa ieri sera contro il Bologna. Lo scopo è stato benefico perchè Juventus in rosa per la ricerca contro il cancro. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e i bianconeri sono in prima linea. Per questo motivo ieri Bonucci e compagni sono scesi in campo indossando la terza maglia, dove il rosa è appunto il colore predominante, a supporto della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere la prevenzione. Stessa cosa hanno fatto Next Gen e J Women nelle rispettive partite casalinghe. In più ognuna delle tre squadre donerà alla Fondazione cinque maglie, tutte autografate, che verranno poi utilizzate per aiutare le raccolte fondi. La prima ci sarà domani in occasione della Pro Am della Speranza che si terrà al Royal Park dei Roveri.