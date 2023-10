Juventus, il padre di Mckennie duro con Allegri: “Metti Weston a centrocampo”

A un passo dall'addio in estate, Weston Mckennie - una partita dopo l'altra - ha preso il suo posto da titolare nella Juventus di Massimiliano Allegri. Forte della grande duttilità che lo contraddistingue da sempre, in questo inizio di stagione Mckennie ha di fatto scavalcato il connazionale Timothy Weah nelle gerarchie sulla fascia di destra dei bianconeri. Una mossa che ha già portato i suoi frutti quella di Massimiliano Allegri sull'ex calciatore del Leeds, con Mckennie che sembra essere sempre più a suo agio sulla fascia e ha già fornito diversi spunti interessanti.

Il padre di Mckennie: "Allegri, metti Weston a centrocampo e Weah sulla fascia"

Tuttavia, non tutti sono d'accordo con questo cambio ruolo di Weston Mckennie. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, il padre del calciatore americano della Juventus ha criticato la scelta tattica di Massimiliano Allegri. "Metti Mckennie a centrocampo! Weah sulla fascia! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro rispettive posizioni!" - sostiene John, il padre del calciatore americano classe 1998. Una presa di posizione netta quella del padre di Mckennie, in contrasto con quelle che sembrano essere le dinamiche di gioco scelte da Massimiliano Allegri per questa stagione.