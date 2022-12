Juventus, il primo dubbio del 2023 si chiama… Vlahovic

Non solo la nomina del nuovo CdA, le ultime parole di Agnelli e la ripresa del campionato. La stagione della Juventus è condizionata anche dalle condizioni di Dusan Vlahovic , bomber per il quale è stata fatto un grande investimento e che, in questo inizio di stagione, ha destato non poche preoccupazioni, specie per le sue condizioni fisiche.

Il centravanti dovrebbe riprendere in queste ore, alla Continassa, le sue attività di recupero ma non per preparare il primo impegno del 2023 contro la Cremonese in campionato. Infatti, pare che nei piani del centravanti serbo ci sia il tenativo di guarire dalla pubalgia che lo sta tormentando da inizio stagione per essere pronto per le gare successive.