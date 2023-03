Juventus, il rinnovo del contratto di Di Maria è sempre più vicino

Sorride Max Allegri: l'argentino Angel Di Maria con molte probabilità rimarrà a Torino ancora per un'altra stagione. Il Fideo si è dimostrato fondamentale per la seconda parte di stagione della Juventus, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Il rinnovo sembrava allontanarsi solo qualche mese fa, ma oggi si fa sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Tyc Sport, gli ultimi contatti tra le parti sarebbero andati per il verso giusto, con l'annuncio del prolungamento che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.