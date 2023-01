Juventus, inchiesta Prisma: fissata la data dell’udienza

Arrivano nuovi dettagli sull’inchiesta Prisma che ha provocato il terremoto in casa Juventus , portando le dimissioni dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli e del CdA bianconero, tra cui Pavel Nedved . Stando quanto riportato dall’Ansa, l’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 27 marzo, di fronte al giudice Marco Picco.

Ci sarebbero due i filoni dell'inchiesta Prisma. In primis quello sulle plusvalenze successivamente quello sulla cosiddetta "manovra stipendi". In questo ultimo caso, secondo l'accusa, i calciatore della Juventus avrebbero rinunciato ad una sola mensalità e non a quattro, come annunciato dal club con un comunicato del marzo 2020, spostando i pagamenti in un secondo momento tramite scritture private.