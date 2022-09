Juventus, Kostic ammette: “Serie A più difficile della Bundesliga”

Intervenuto ai microfoni di JTV, Filip Kostic ha parlato della sfida della sua Juventus contro la Fiorentina pareggiata per 1-1 ma ha anche fatto un primo bilancio della sua esperienza italiana dopo il trasferimento in A dalla Bundesliga.

SFIDA E SERIE A - Sulla gara di Firenze, Kostic ha detto: "È stato un match molto difficile, ma è importante non averlo perso. Oggi (ieri ndr) il primo assist, spero di farne ancora molti e anche gol. Milik? Sono felice di giocare con lui e Dusan, sono molto importanti". Sul campionato italiani poi: "La Serie A è molto differente e più difficile dalla Bundesliga, c’è più tattica e spero di apprendere in fretta".

Staremo a vedere quali saranno i progressi dell'esterno mancino che sembra essersi già ritagliato un ruolo importante nella formazione bianconera guidata da mister Allegri. Le prossime gare contro Psg in Champions e Salernitana in campionato saranno un possibile ulteriore step per una migliore integrazione in squadra.